Пятница, 3 мая, 2024

У Марии Миногаровой случился нервный срыв на шоу «Сокровища императора»

Автор: 7info7

Опубликовано

В воскресенье в 19 часов на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора» (16+), в котором звезды со своими напарниками продолжают гонку за большим призом. С приближением финала проект со многих срывает маски, и если раньше конфликтов удавалось избегать, то теперь среди участников разразился громкий скандал, который довел до нервного срыва Марию Миногарову.

В прошлом выпуске блогер Евгений Ершов с мамой Еленой Путылиной получили «черную кошку» от команды Жени Искандаровой и Карины Кокс. Ершов пообещал мстить девушкам и «грязно» играть против них. Блогер сдержал слово: в новом выпуске он переходит все границы и практически оставляет участниц без подсказок.

Марию Миногарову возмутило поведение Ершова и то, что он держит в страхе всех участников. Никто из мужчин не заступился за Карину Кокс, которую блогер в прошлом выпуске сильно оскорбил. В итоге Ершов накинулся и на саму Марию. Девушка не смогла терпеть такое отношение к себе, расплакалась и убежала. Успокаивать ее отправился Михаил Галустян.

«Он стучит на меня по столу! Я не буду это терпеть, я не буду в этом участвовать. У меня нервный срыв. Плачу и все, до 4-х утра ревела. Честно говоря, до сих пор никакая: меня это все вымотало, высушило, вынесло. Честно говоря, нет какого-то рвения стремиться дальше не имеется», — высказалась Мария.

Ольга Бузова поддержала Марию Миногарову в ее решении высказать то, что ей не нравится. Ведущая назвала модель сильной девушкой, несмотря на её слезы.

Стремиться к победе тяжело не только Марии Миногаровой, но и Алане Мамаевой. Девушка прошла обследование и получила серьезный диагноз: разрыв мениска. Ее участие в проекте также оказалось под угрозой.

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