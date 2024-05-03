Пятница, 3 мая, 2024

На 4-м Новопавловском проезде в Рязани дорогу отремонтируют до конца июня

Автор: 7info7

Опубликовано

На 4-м Новопавловском проезде в Рязани дорогу отремонтируют до конца июня

3 мая в Штабе общественной поддержке глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл личный приём граждан. К нему обратилась председатель ТОС «Радуга» и пожаловалась на ненормативное состояние дороги.

Речь идёт о 4-м Новопавловском проезде. Из-за грунтовых вод дорожное покрытие там размывает, образовались ямы. Виталий Артёмов поручил управлению дорожного хозяйства и транспорта до конца июня выполнить ремонт дороги с использованием асфальтобетонного гранулята.

Кроме того, поступила просьба спилить аварийные деревья и поросль за домом 25/76 по улице Новопавловской. Местные жители планируют благоустроить участок, провести озеленение. По поручению главы администрации работы будут выполнены силами МБУ «ДБГ» до конца мая. Кроме того, на территории организуют субботник совместно с подведомственными учреждениями администрации и неравнодушными гражданами.

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