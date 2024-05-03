Россиянам рассказали, как не попасть в больницу на Пасху

Издание «Бел.Ру» подготовило материал о правильном питании во время Пасхи, которое поможет избежать проблем со здоровьем.

В статье говорится, что следует добавлять пищу с животным жиром и насыщенными жирами в небольших количествах, а не налегать на нее после Великого поста.

«Иначе можно попасть в больницу», – указано в публикации.

Гастроэнтерологи призывают тщательно пережевывать пищу и не увеличивать количество приемов еды за день. Также они советуют включить в рацион киви, ананас или папайю – они помогут расщеплять пищу животного происхождения.

В первые дни после поста лучше отказаться от алкоголя, крепкого кофе и газированных напитков.