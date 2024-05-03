Пятница, 3 мая, 2024

Россиянам рассказали, как не попасть в больницу на Пасху

Автор: powder

Опубликовано

Издание «Бел.Ру» подготовило материал о правильном питании во время Пасхи, которое поможет избежать проблем со здоровьем.

В статье говорится, что следует добавлять пищу с животным жиром и насыщенными жирами в небольших количествах, а не налегать на нее после Великого поста.

«Иначе можно попасть в больницу», – указано в публикации.

Гастроэнтерологи призывают тщательно пережевывать пищу и не увеличивать количество приемов еды за день. Также они советуют включить в рацион киви, ананас или папайю – они помогут расщеплять пищу животного происхождения.

В первые дни после поста лучше отказаться от алкоголя, крепкого кофе и газированных напитков.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Полиция прокомментировала ДТП с автобусом на Солотчинском мосту

В Рязанском театре драмы покажут «Утиную охоту»

В Касимове снимают «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым»

Автобус попал в ДТП на Солотчинском мосту под Рязанью

Медведев объяснил, почему считает Зеленского недоумком

Колчаев и Плетнёв продолжат профессиональную деятельность в сфере культуры

Захарова двумя словами ответила на призыв отрезать Калининград от России

Рязанцы пожаловались на мигрантов, избивающих чужих детей

Врач раскрыл неочевидную опасность для самокатчиков и велосипедистов

Расписание пасхальных служб в Касимове и Касимовском районе

Люблю кино в начале мая: Wink.ru представил премьеры месяца

Терапевт Чиркова назвала симптомы, указывающие на диабет

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Полиция прокомментировала ДТП с автобусом на Солотчинском мосту

Новости Рязани
Пострадавших в ДТП не зарегистрировано.

В Рязанском театре драмы покажут «Утиную охоту»

Культура
Главный герой - Виктор Зилов, в судьбе которого рушится всё.

В Касимове снимают «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым»

Новости Касимова
Первый съёмочный день был 2 мая.

Автобус попал в ДТП на Солотчинском мосту под Рязанью

Новости Рязани
Автобус развернулся практически перекрыв обе полосы. Рядом находятся вышедшие из салона пассажиры.

Медведев объяснил, почему считает Зеленского недоумком

Власть
Проведение «мирной конференции» в Швейцарии докажет интеллектуальную никчемность президента...