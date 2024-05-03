Пятница, 3 мая, 2024

В Рязанском театре драмы покажут «Утиную охоту»

Автор: 7info7

Опубликовано

В четверг, 2 мая, на сцене Рязанского областного театра драмы прошла генеральная репетиция спектакля «Утиная охота» (16+) режиссёра Юрия Печенежского по одноимённой пьесе Александра Вампилова.

Главный герой — Виктор Зилов, в судьбе которого рушится всё. У него проблемы на работе, в личной жизни, во взаимоотношениях с друзьями. Даже, казалось бы, счастливые секунды жизни не способны затмить пустоту в душе мужчины. Виктор любит женщин. У него есть супруга, любовница и при этом ему симпатична студентка, случайно зашедшая к нему на работу. Но в конце концов герой понимает, что никому не нужен. Ни женщинам, ни друзьям.

Спектакль, как и сама пьеса, построен на воспоминаниях главного героя, между которыми он звонит своему другу Диме, чтобы договориться пойти на утиную охоту. Что примечательно, именно моменты разговора по телефону показывают чёрно-белыми, с мрачной музыкой.

Важными акцентами постановки стали те самые звонки, во время которых актёр садится в первый ряд зрительного зала, а его лицо показывается на проекторе при помощи камеры.

Спектакль построен на танцах и музыке. Но вместе с тем в нём много светлой грусти, ностальгии и размышлений о предназначении человека и одиночестве.

В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
В Рязанском театре драмы покажут "Утиную охоту"
Фото пресс-службы Рязанского театра драмы

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