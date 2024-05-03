Интернет-мошенники начали использовать «церковные» схемы обмана

Ежегодно от действий интернет-мошенников страдают сотни тысяч людей. Накануне праздника Пасхи участились схемы обмана, связанные с церковью. Об этом предупреждает Епархия Рязанской области.

24 апреля состоялась встреча митрополита Рязанского и Михайловского Марка с управляющим отделением Банка России по Рязанской области Сергеем Кузнецовым. На встрече обсудили преступные схемы, которые рассчитаны на верующих людей. Так, в интернете злоумышленники создают сайты, где предлагают «поставить свечу за здравие». Если ввести на таком ресурсе данные своей карты, сведения попадут злоумышленникам, а те получат доступ к финансам.

Ещё одна схема, с помощью которой пытаются обмануть верующих, – расклеивание объявлений с qr-кодами близ храмов. Такие уже появились в некоторых регионах. Листовка призывает или пожертвовать деньги на некие якобы церковные нужды, или помочь нуждающимся. Но в итоге человек опять же попадает на поддельный сайт.