8 мая в Рязани может выпасть снег

Рязанцам сообщили, что 8 мая могут пройти осадки в виде снега с дождём. Информация об этом появилась в сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 8 мая температура опустится до +3°C. Днём прогнозируют не выше +9°C

Аналогичная погода ожидается 9 мая.