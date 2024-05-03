8 мая в Рязани может выпасть снег

Рязанцам сообщили, что 8 мая могут пройти осадки в виде снега с дождём. Информация об этом появилась в сайте Гидрометцентра РФ.
В ночь на 8 мая температура опустится до +3°C. Днём прогнозируют не выше +9°C
Аналогичная погода ожидается 9 мая.
Рязанцам сообщили, что 8 мая могут пройти осадки в виде снега с дождём. Информация об этом появилась в сайте Гидрометцентра РФ.
В ночь на 8 мая температура опустится до +3°C. Днём прогнозируют не выше +9°C
Аналогичная погода ожидается 9 мая.
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