Пятница, 3 мая, 2024

8 мая в Рязани может выпасть снег

Автор: 7info7

Опубликовано

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Рязанцам сообщили, что 8 мая могут пройти осадки в виде снега с дождём. Информация об этом появилась в сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 8 мая температура опустится до +3°C. Днём прогнозируют не выше +9°C

Аналогичная погода ожидается 9 мая.

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