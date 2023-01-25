Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанском районе ночью сгорел жилой дом

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В селе Подвязье Рязанского района сгорел деревянный жилой дом. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в доме размером 15х10 метров поступил в экстренные службы 25 января в 0 часов 36 минут. Уточняется, что дом не был газифицирован и отапливался от печи. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В результате пожара пострадала женщина 1948 года рождения, её госпитализировали.

На тушении работали 17 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 5 пожарных машин.

В МЧС призвали быть осторожными при обращении с огнём и неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности.

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