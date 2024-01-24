В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда

27 января знаменательный день в истории России. День воинской славы. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Рязанском художественном музее к этой знаменательной дате приурочена специальная выставка «Дорогой жизни», на которой представлены экспонаты из фондов, соответствующие заданной тематике. Художники жили и творили в блокадном Ленинграде. Выставка невероятна по своему воздействию и содержанию. Она пронизывает пространство и время и открывает дорогу к нашим сердцам.

Передача «День шедевра» предлагает вам отправиться в виртуальный тур по выставке и, конечно, рекомендует посетить её лично.

Так пусть весь мир сегодня слышит,

Салюта русского раскат,

Да, это мстит, ликует, дышит

Победоносный Ленинград!