Среда, 24 января, 2024
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В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда

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27 января  знаменательный день в истории России. День воинской славы. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

 В Рязанском художественном музее к этой знаменательной дате приурочена специальная выставка «Дорогой жизни», на которой представлены экспонаты из фондов, соответствующие заданной тематике. Художники жили и творили в блокадном Ленинграде. Выставка невероятна по своему воздействию и  содержанию. Она пронизывает пространство и время и открывает дорогу к нашим сердцам.

 Передача «День шедевра» предлагает вам отправиться в виртуальный тур по выставке и, конечно, рекомендует посетить её лично.

Так пусть весь мир сегодня слышит,

Салюта русского раскат,

Да, это мстит, ликует, дышит

Победоносный Ленинград!

В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Рязанском художественном музее открыта выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда
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