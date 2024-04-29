Можно ли работать, заниматься любовью и ездить на кладбище на Пасху?

5 мая православные христиане отмечают главный праздник года — Пасху Христову. Накануне торжества у многих возникают вопросы: допустимы ли в праздничный день застолтя? Можно ли работать, мыться и убираться? Разрешены ли рукоделие и занятия любовью? Редакция 7info собрала ответы на самые распространённые вопросы.

Можно ли работать на Пасху?

Если ваш рабочий график выпадает на Пасху, ничего страшного, если придётся поработать в этот день. Постарайтесь выполнить свою работу добросовестно, ведь труд в праздничный день — не грех, грех — лень и праздность. И всё же будет хорошо, если в пасхальное воскресенье вам удастся абстрагироваться от повседневных рутинных дел и заняться делами духовными: сходить на службу, помолиться, побыть рядом с близкими людьми.

Можно ли убираться в квартире на Пасху?

Конечно, лучше перенести уборку в доме на другой день. Например, многие наводят порядок накануне святого воскресенья. Однако если другого времени не нашлось, уберитесь. Лучше встретить праздник в чистом, чем в захламлённом жилище.

Можно ли на Пасху заниматься шитьём?

Обычно на Пасху Христову отдают предпочтение делам духовным, поэтому на хобби времени просто-напросто не находится. Но, выбирая между шумным весельем, пьянками и сплетнями, лучше, конечно, предпочесть рукоделие.

Можно ли на Пасху ходить на кладбище и поминать близких?

Поминовение близких — безусловно, важная наша задача. Однако отложить его стоит до другого дня. Как правило, в храмах на время пасхального торжества откладывают поминовение.

Можно ли заниматься любовью на Пасху?

Этот вопрос сугубо индивидуален для каждой женатой пары. Если супруг и супруга вместе хотят воздержаться от близости и встретить праздник в молитве, это похвально. Однако ничего предосудительного в занятиях любовью нет.

Можно ли мыться на Пасху?

Так как этот вопрос относится к понятиям здоровья и личной гигиены, то ни в коем случае нельзя игнорировать этот процесс из-за того, что наступил праздник.