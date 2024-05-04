Суббота, 4 мая, 2024

Гладков рассказал, когда белгородцам покажут трофейную технику

Автор: powder

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Выставки украинской трофейной техники будут проходить в Белгородской области после завершения спецоперации, заявил губернатор Вячеслав Гладков, его слова привел портал «Бел.Ру».

По его словам, их организуют в муниципалитетах, которые затронули боевые действия и обстрелы, в том числе в Белгороде, Шебекинском, Валуйском и Грайворонском городских округах.

«Там нужно создавать мемориальные комплексы», – подчеркнул Гладков.

Белгородцы же предложили ему в качестве площадки для выставки Прохоровское поле.

В начале мая выставка трофейной западной техники открылась на Поклонной горе в Москве.

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