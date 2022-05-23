В Рязанском цирке впервые покажут грандиозное шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

С 4 июня по 17 июля впервые в Рязанском государственном цирке заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное цирковое шоу «Песчаная сказка».

Рязанцам обещают незабываемое зрелище в исполнении титулованных артистов Росгосцирка с авторскими декорациями и эксклюзивными костюмами.

— «Песчаная сказка» — это не просто представление, а тематический спектакль с единым сюжетом. Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства, — сообщают организаторы гастролей.

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк». Каждый номер — эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы.

Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, воздушные гимнастки в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики — жокеи, буффонадные жонглёры на моноциклах — семья Чугуновых, романтичные воздушные гимнасты на ремнях — Екатерина Запашная и Константин Растегаев, высшая школа верховой езды Юрия Володченкова, эквилибр на трости, искрометная клоунада и современный эстрадный балет — все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

В шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами.

Но главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и его супруги Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота.

Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Но четвероногие артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса!

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе является особое внимание к деталям. «Песчаная сказка» — это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, и современного светового оборудования.