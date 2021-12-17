0.9 C
Рязань
Пятница, 17 декабря, 2021
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин

В пятницу, 17 декабря, в Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 301, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2302 человека, общее число случаев заражения — 59 176.

Темп прироста за сутки составил 0.33%. Показатель заболеваемости в регионе — 5276.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6916.8 на 100 тысяч населения.

Реклама

В России за сутки выявили 27 743 случая заражения (всего 10 159 389), умерло пациентов — 1080 (всего 295 104).

В Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,854ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img