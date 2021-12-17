В Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 17 декабря, в Рязанской области выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 301, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2302 человека, общее число случаев заражения — 59 176.

Темп прироста за сутки составил 0.33%. Показатель заболеваемости в регионе — 5276.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6916.8 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 27 743 случая заражения (всего 10 159 389), умерло пациентов — 1080 (всего 295 104).