В Рязанской области простились с сержантом Виталием Свиридовым, героически погибшим на Донбассе

24 мая в Рязанской области прошла церемония прощания с героически погибшим на Донбассе сержантом Виталием Свиридовым, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Командир боевой машины 275 самоходного артиллерийского полка 4 гвардейской танковой дивизии получил смертельные раны во время спецоперации на Украине.

Свиридова похоронили в Рыбновском районе с соблюдением воинских почестей. Проститься пришли представители правительства Рязанской области, Рязанского гарнизона, рыбновской власти, родные и близкие воина.

Соболезнования семье выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.