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Среда, 25 мая, 2022

В Рязанской области простились с сержантом Виталием Свиридовым, героически погибшим на Донбассе

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7info
7info

В Рязанской области простились с сержантом Виталием Свиридовым, героически погибшим на Донбассе

24 мая в Рязанской области прошла церемония прощания с героически погибшим на Донбассе сержантом Виталием Свиридовым, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Командир боевой машины 275 самоходного артиллерийского полка 4 гвардейской танковой дивизии получил смертельные раны во время спецоперации на Украине.

Свиридова похоронили в Рыбновском районе с соблюдением воинских почестей. Проститься пришли представители правительства Рязанской области, Рязанского гарнизона, рыбновской власти, родные и близкие воина.

Соболезнования семье выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

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