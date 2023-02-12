В Рязанской области прошла «Лыжня России-2023»

В Рязанской области 11 февраля состоялись соревнования XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023». Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт норма – жизни» нацпроекта «Демография».

В соревнованиях «Лыжни России» приняли участие жители всех районов и городских округов. Всего около 4,5 тысяч человек встали в этот день на лыжи.

Гонка проводилась по двум дистанциям – 5 и 10 км, а также VIP-забег на 2023 метров, в котором дистанцию преодолел и министр спорта региона Владислав Фролов. На полевой кухне каждый мог отведать наваристой каши с мясом и согреться горячим чаем. В рамках «Лыжни России» состоялись состязания ежегодной Спартакиады среди исполнительных органов госвласти Рязанской области в дисциплине «лыжные гонки».

Вице-губернатор Артём Бранов приветствовал участников регионального старта от имени Павла Малкова. Он отметил, что на главном старте – более 1800 человек.

Церемонию награждения победителей и призёров «Лыжни России» Артём Бранов и Владислав Фролов. Победителями и призёрами гонки в своих возрастных группах стали:

5 км женщины: 1 место — Кира Островская, 2 место — София Диордиева, 3 место — Александра Акимова.

5 км мужчины: 1 место — Борис Суровин, 2 место — Тимофей Тимукин, 3 место — Дмитрий Рыченков.

10 км женщины: 1 место — Алина Копцова, 2 место — Надежда Сизова, 3 место — Мария Лапшина.

10 км мужчины: 1 место — Илья Шманов, 2 место — Денис Барыкин, 3 место — Максим Шутов.

Специальные призы министерства физической культуры и спорта Рязанской области получили самые спортивные семьи, самые юные и самые опытные участники лыжной гонки.

Победителям и призёрам вручили кубки, дипломы, медали и памятные призы Министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

На мероприятии дежурили медики, сотрудники УМВД. В минспорта региона выразили отдельную благодарность за помощь в проведении «Лыжни России» волонтёрам.