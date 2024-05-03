В Рязани скончалась литератор Людмила Гоенко

1 мая в Рязани, в возрасте 80 лет скончалась Заслуженный работник культуры РФ Людмила Георгиевна Гоенко. О смерти литератора сообщила газета «Рязанские ведомости».

Некролог опубликовали представители регионального отделения Российского союза профессиональных литераторов, в котором Гоенко состояла с 2010 года.

Людмила Георгиевна родилась 11 ноября 1943 года в городе Москве. Закончила историко-филологический факультет Рязанского пединститута (ныне РГУ имени Есенина). В течение 59 лет руководила обществом книголюбов Рязанской области.

Людмила Гоенко имеет множество профессиональных наград, коллеги называют её яркой женщиной и талантливым журналистом.

РИА 7info выражает соболезнования родным и близким покойной.