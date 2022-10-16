В Рязанской области открылся исправительный центр

В Рязанской области торжественно открыли участок, функционирующий как исправительный центр. В торжественной церемонии участвовали руководитель ФСИН Аркадий Гостев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор региона Павел Малков.

Присутствовали также замминистра юстиции Всеволод Вуколов, замдиректора ФСИН Александр Матвеенко, начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, Елена Коробкова, руководитель УФСИН региона Александр Комков, директор группы компаний «Зелёный сад» Андрей Оришкевич, начальник Управления Минюста по Рязанской области Сергей Солохин и начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк.

Министр юстиции РФ высоко оценил проводимую работу по созданию исправительных центров.

Константин Чуйченко: «Это важнейший этап социализации и адаптации осуждённых. Мы в конечном итоге получим самое главное – граждане, которые проходят через исправительный центр, уже практически не возвращаются к совершению преступлений. Рецидивная преступность среди таких лиц кратно ниже»

В свою очередь директор ФСИН России отметил, что вовлечение осуждённых в трудовую деятельность, в данном случае в сфере строительства, даёт возможность и условия для более эффективной адаптации к гражданской жизни, восстановления социальных связей и возмещения причинённого их действиями ущерба.

Аркадий Гостев: «Они могут зарабатывать и оказывать помощь своим родным и близким. Результат успешной ресоциализации освободившихся – снижение рецидивной преступности, а значит, повышение уровня безопасности в городе, регионе и стране в целом»

Рязанский губернатор подчеркнул, что в центре созданы все необходимые коммунально-бытовые условия.

Павел Малков: «Подобные объекты позволяют не отрываться от социума, адаптироваться к последующей жизни и решают вопрос трудоустройства»

Трёхэтажное здание площадью более 880 квадратных метров полностью реконструировали для проживания 50 осуждённых. Мебель для УФИЦ изготовили в исправительных учреждениях УФСИН по Рязанской области. Представители бизнес-сообщества закупили бытовую технику, построили спортплощадку и футбольное поле.

Директор группы компаний «Зеленый сад» Андрей Оришкевич отметил огромный потенциал создания исправительных центров. Такие проекты, по его словам, необходимо развивать и поддерживать.

В пресс-службе регионального УФСИН обратили внимание, что расширение сети исправительных центров позволяет осуждённым отбывать наказание именно в том регионе, где они проживали до вынесения приговора суда. Это позволит поддержать и сохранить полезные и семейные связи граждан, станет гарантом их трудоустройства и освоения новых специальностей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram