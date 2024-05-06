Понедельник, 6 мая, 2024

В Рязани активисты «Движения Первых» представят патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои»

Автор: 7info

Опубликовано

Репетиция спектакля. Фото рязанского отделения «Движения Первых»

Рязань стала одним из восьми городов, где в преддверии 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне представят военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои». Его создали активисты «Движения Первых» совместно с ребятами из «Юнармии».

«Этот спектакль – уникальное культурное явление в нашей стране. В его основу легли 6 историй бабушек и дедушек Первых, ставших героями Великой Отечественной войны в детстве и юности. Постановки в 8 городах России представят более 500 артистов детских и молодежных театральных коллективов Всероссийского проекта «Школьная классика», а также участники сводного хора «Движения Первых». Спектакль поможет увековечить память о юных героях войны в художественном слове, станет стимулом для детей и подростков к изучению истории своей семьи», – рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

В Рязани в постановке задействованы 50 школьников и студентов. Репетиции у ребят проходили в течение двух недель на разных творческих площадках города.

«Это спектакль о героях, которые спасли миллионы жизней по время Великой Отечественной войны. Это очень важно и вызывает очень трепетные эмоции, когда мы рассказываем об этом. Я будто переживаю то время, когда люди защищали нашу страну, и для меня это очень важно, потому что эти люди сохранили историю нашей страны и миллионы жизней», – поделилась актриса спектакля, воспитанница лицея №52 Рязани Таисия Самойлова.

Спектакль представят 8 мая в областной филармонии. Зрителями станут 800 человек, среди которых ветераны, ребята из Белгорода, которые сейчас отдыхают в нашей области, семьи участников СВО, школьники, общественники.

Возрастное ограничение 6+

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