Четверг, 3 августа, 2023
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В Рязани вручили служебные удостоверения судьям

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Фото: Рязанский областной суд

В четверг, 3 августа, в Рязанском областном суде состоялось вручение служебных удостоверений председателю Ряжского районного суда Рязанской области С. А. Маршанцеву, судье Рязанского областного суда И. П. Полубояриновой, судье Московского районного суда г. Рязани Ю. Б. Севелевой, судье Пронского районного суда Рязанской области Ю. В. Максимовой.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО М. Б. Максимов, в присутствии руководства и судей областного суда, поздравил судей и пожелал крепкого здоровья и успехов в работе.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

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