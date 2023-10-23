Понедельник, 23 октября, 2023
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В Рязани во второй раз соберут книги для библиотек Херсонской области

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Изображение от jcomp на Freepik

С 1 ноября по 1 декабря 2023 года Рязанская областная детская библиотека проведёт под девизом «Добро и радость» II благотворительную акцию по сбору книг на русском языке для библиотек Херсонской области.

В первый раз, в ходе акции в августе, обычные горожане и организации края сообща сделали очень много — были собраны и переданы по назначению около 4000 книг (121 коробка) и 24 «посылки» с канцтоварами. В РОДБ возобновляют благотворительный марафон и приглашают граждан и учреждения присоединиться — ведь чтение помогает соотечественникам выйти из культурного вакуума, дарит новые эмоции и цели в жизни.

Жители Рязани, а также организации приглашаются выступить дарителями в сборе литературы для взрослых и детей. Как и в августе, в первую очередь, востребованы книги по истории России, произведения школьной программы для детей, художественные произведения классиков русской/советской литературы и современных авторов, сказки, былины, а также справочные или научно-популярные издания для самых разных возрастов. Непременное условие — книги должны быть новыми (или в отличном состоянии).

Также в рамках акции идет сбор новогодних подарков для детей региона (строго кроме пищевой продукции и хрупких предметов!). Так, это могут быть книги-игрушки, канцтовары, материалы для творчества, настольные игры и т. д.

Сбор идет по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63 (Рязанская областная детская библиотека).

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