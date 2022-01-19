В Рязани сдан первый дом, построенный с помощью механизма эскроу-счетов

В Рязанской области сдан первый дом, возведенный с помощью механизма проектного финансирования. Раскрыто 95 счетов эскроу, с которых застройщику перечислены средства покупателей квартир на сумму 186,5 млн рублей.

На 1 декабря 2021 года в регионе было открыто 3744 счета эскроу, где размещено почти 6,8 млрд рублей. За год число счетов эскроу выросло в 11 раз. На них хранятся средства покупателей жилья до момента сдачи дома в эксплуатацию. Это позволяет защитить деньги потребителей: если объект не будет закончен, всю сумму можно получить обратно. Кроме того, средства до 10 млн рублей защищены государством, так как счета эскроу входят в Систему страхования вкладов.

До получения средств граждан застройщик может воспользоваться собственным бюджетом или получить заемные средства в одном из уполномоченных банков. На начало декабря в регионе открыто 22 кредитные линии, строительные фирмы получили 8,6 млрд рублей.