В Рязани провели первую сделку по программе «Господдержка ПЛЮС»

Рязанское отделение Сбербанка совместно со строительной компанией «Мармакс» провели первую в регионе сделку по программе «Господдержка ПЛЮС». Клиенты девелопера могут оформить ипотеку на особых условиях.

Программа «Господдержка ПЛЮС» позволяет покупателям получить кредит до 15 млн рублей с сохранением льготной процентной ставки – от 5,7%.

Субсидированная программа Сбербанка позволяет клиентам увеличить сумму ипотеки с сохранением низкой процентной ставки. Таким образом, жители Рязанской области могут приобрести жильё бизнес-класса на льготных условиях.

Проекты компании «Мармакс» предоставляют резидентам комфортную среду для жизни. Все жилые комплексы включают в себя приватные зоны для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций – соседский центр, фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг, доступ в супермаркет на лифте.

Актуальную информацию об ипотечных программах можно получить в отделениях Сбербанка и на официальном сайте (https://www.sberbank.ru/).

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.