В Рязани открывается выставка «Дорогами войны» (6+)

Рязанский музей путешественников совместного с Музеем-усадьбой П. П. Семенова-Тян-Шанского, Фондом сохранения наследия великого ученого, Государственным музеем обороны и блокады Ленинграда и Михайловским историческим музеем представляют выставку «Дорогами войны» (6+).

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Она посвящена 77-летию Великой Победы и включает в себя личные вещи, амуницию, награды, письма фронтовиков, а также фотографии времен Великой Отечественной войны. Кроме того, Михайловский исторический музей привез на выставку полотна местных художников, пишущих на военную тему.

Основу проекта «Дорогами войны» составили материалы, связанные с жизнью потомков Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в период Великой Отечественной войны. Они воевали с фашистами, погибали на фронтах, угасали в страшные блокадные дни, работали в госпиталях, вели научную деятельность. Несмотря на голод и холод, потомки великого ученого во время блокады Ленинграда сохранили архив и художественные ценности мирового значения из коллекции Петра Петровича.

Ежегодно в день открытия выставки, посвященной Великой Отечественной войне, Рязанский музей путешественников начинает цикл интерактивных программ «Письма с фронта». Сотрудники РМП проводят мастер-классы — учат складывать фронтовые письма-треугольники, помогают составить послание тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Мастер-классы проходят до 22 июня текущего года.

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Выставка «Дорогами войны» открывается в Рязанском музее путешественников (Ленина, 35) в пятницу, 29 апреля, в 12.00.