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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани молодой человек пытался вынести из магазина монитор

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Photo by form PxHere

В Рязани задержали подозреваемого в разбое молодого человека. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Представитель службы безопасности магазина по продаже бытовой техники сообщил в ОМВД по Железнодорожному району Рязани об инциденте.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что почти сразу после открытия магазина в торговый зал зашёл молодой человек, взял с полки монитор и отправился на выход.

Путь ему преградил охранник, в которого злоумышленник брызнул из перцового баллончика. Охранник догнал молодого человека и попытался задержать его. В ходе борьбы посетитель повредил мужчине руку и скрылся, оставив монитор.

В короткий срок сотрудники угрозыска нашли и задержали подозреваемого — 24-летнего неработающего жителя областного центра, ранее не судимого.

Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о разбое. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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