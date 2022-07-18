В Рязани коммунальщики устраняют последствия порывистого ветра

Коммунальные службы Рязани устраняют последствия порывистого ветра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

С пешеходных дорожек рабочие убрали упавшие деревья. Древесные отходы будут вывезены на переработку. Сотрудники Дирекции благоустройства города работали на улицах Соборной, Свободы, Рыбацкой, Новой, Ленинского комсомола, 1-й Линии, 9-й Линии, 10-й Линии, а также на площади Соборной и в Верхнем городском парке.

Вывезено более 16 кубометров древесных отходов.

В плане на эту неделю порядка 80 заявок, поступивших в МБУ «ДБГ» через диспетчерскую на номер 70-12-93, социальные сети и платформу обратной связи.