В Рязани депутаты гордумы помогут жителям заключить договор с газовиками

Депутаты Рязанской городской Думы готовы оказать помощь жителям в оформлении договоров на обслуживание газового оборудования. Об этом заявила председатель РГД Татьяна Панфилова.

Во вторник, 14 ноября, состоялось совещание с участием министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева и депутатов гордумы.

Депутаты предложили организовать работу временных пунктов МФЦ в отдалённых микрорайонах в депутатских приёмных. Сейчас идёт согласование адресов и графика работы временных пунктов.

Нововведение поможет маломобильным рязанцам заключить договор недалеко от дома.

По словам Татьяны Панфиловой, приоритет работы народных избранников — комфорт граждан.