В Рязань привезут Тихвинскую икону Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери из села Большое Жоково будет принесена в Казанский монастырь Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Тихвинская икона Божией Матери — особо чтимая святыня храма, посвященного этому образу, в селе Большое Жоково.

История старинной иконы, которую верующие стали называть «Жоковской Путеводительницей», известна с 2000-х годов, когда ее передали в сельский храм. В 2015 году послушание настоятеля храма было возложено на иерея Павла Нейгума, при нем старинный образ, имевший несколько повреждений, отреставрировали, для него изготовили новый киот, а позже перенесли из алтаря в иконостас.

Вскоре люди стали делиться свидетельствами о чудесной помощи, получаемой ими по молитвам Богородице перед Ее Тихвинским образом в Большом Жокове. Таких историй собрано уже немало, и их количество продолжает расти.

В Казанской обители святыня будет пребывать три дня. Встреча образа состоится в 16.30 3 сентября, проводы — после Божественной литургии и молебна 5 сентября (начало литургии — в 6.40).