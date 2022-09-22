Четверг, 22 сентября, 2022
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В Рязань приехал призёр Олимпиады, велогонщик Денис Дмитриев

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В четверг, 22 сентября, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов провёл рабочую встречу, на которой присутствовали российский трековый велогонщик, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, многократный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы Денис Дмитриев, заместитель председателя велоклуба ГИТ-88, активист велодвижения Евгений Суконцев, основатель секции по велоспорту в Рязани, старший тренер Максим Шахов. Об этом Фролов сообщил на своей странице ВКонтакте.

— Вместе с коллегами обсудили перспективы развития велоспорта в нашем регионе, спортивной инфраструктуры и создание федерации по данному виду спорту, — написал Фролов.

По словам чиновника, велоспорт — не только динамичный вид спорта, но и прекрасный досуг.

— Будем рады помогать в развитии велоспорта в Рязанской области, — написал Фролов.

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