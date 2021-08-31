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Вторник, 31 августа, 2021
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В Подмосковье подросток скончался от отравления освежителем воздуха

Елена Лобанова
вакцинация

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В Подмосковье скончался 15-летний подросток. Следователи считают, что мальчик надышался парами газа из освежителя воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости»

Все произошло 27 августа в Солнечногорском городском округе. Парень вдохнул пары газа из газового баллона от освежителя воздуха на детской площадке. После он потерял сознание. Товарищи мальчика вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть. 

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили о гибели смоленской школьницы после вдыхания паров дезодоранта.

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