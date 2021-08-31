В Смоленской области скончалась 12-летняя девочка, надышавшись дезодорантом

В Сафонове девочка-подросток скончалась, надышавшись дезодорантом. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло в ночь на 30 августа в Сафоновском детском доме-школе. Воспитанницы учреждения поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта в гостиной. После школьницы почувствовали себя плохо и вернулись в комнату. В результате 12-летняя девочка скончалась, а ее 16-летнюю подругу госпитализировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ). Расследование продолжается.