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Вторник, 31 августа, 2021
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В Смоленской области скончалась 12-летняя девочка, надышавшись дезодорантом

Елена Лобанова
В Смоленской области скончалась 12-летняя девочка, надышавшись дезодорантом

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В Сафонове девочка-подросток скончалась, надышавшись дезодорантом. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло в ночь на 30 августа в Сафоновском детском доме-школе. Воспитанницы учреждения поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта в гостиной. После школьницы почувствовали себя плохо и вернулись в комнату. В результате 12-летняя девочка скончалась, а ее 16-летнюю подругу госпитализировали. 

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть человека (ч.2 ст. 293 УК РФ). Расследование продолжается.

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