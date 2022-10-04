В Подмосковье любовница едва не откусила экс-полицейскому мужское достоинство

Бывший сотрудник полиции в Подмосковье обратился к медикам после неудачного опыта во время секса, пишет МК.

По словам 36-летнего мужчины, недавно у него появилась новая подруга, которую он уговорил заняться оральным сексом.

Во время пикантного процесса женщина случайно укусила партнера за его мужское достоинство.

Уролог пояснил, что на мужской функции травма не отразилась. Однако пострадавшему придется некоторое время находиться под наблюдением врачей.

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