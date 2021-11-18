В Октябрьском районе Рязани вновь проверили соблюдение масочного режима

В четверг, 18 ноября, в Октябрьском районе Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС» проинспектировали конечные остановки и общественный транспорт.

В ходе проверки информационно-разъяснительная работа была проведена с 52 гражданами. В отношении рязанца составлен протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

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