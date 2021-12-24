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Пятница, 24 декабря, 2021
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В общественном транспорте Рязани с 1 января будет действовать пересадочный тариф

Александр Ильин

В общественном транспорте Рязани с 1 января 2022 года будет действовать пересадочный тариф, сообщил начальник управления транспорта администрации Рязани Вениамин Синяков во время прямого эфира во «Вконтакте».

Пока тариф будет доступен только для держателей транспортных карт «УмКА». В будущем такую возможность могут ввести и для банковских карт.  

Пересадочный тариф заработает на транспорте МУП «УРТ». В течение часа после первой поездки пассажиры будут платить за вторую поездку в два раза меньше.

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Синяков подчеркнул, что такой тариф вводится в регионе впервые. 

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