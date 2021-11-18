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Четверг, 18 ноября, 2021
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В Новосибирске молодую девушку нашли мертвой в постели после интима

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства 24-летней девушки в Новосибирске, пишет КП.

Как стало известно, она переехала из небольшого городка Алейска в Алтайском крае и устроилась работать в банк. У девушки был молодой человек, с которым она жила раздельно.

Убийство произошло 21 октября. Убитую девушку на следующий день нашла ее коллега, которая живет в соседней квартире.

«Мертвая девушка лежала голой в своей кровати: убийца ее задушил», – рассказал источник.

Друзья погибшей увидели запись с камер видеонаблюдения и заявили, что увидели убийцу впервые. По одной из версий, жертву спутали с другой девушкой, которая жила там раньше. Согласно другой, погибшая знала злоумышленника, и сама впустила его в дом. Перед смертью у девушки был интим: добровольный или нет, покажет экспертиза.

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