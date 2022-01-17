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Понедельник, 17 января, 2022
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В Москве задержали мужчину, «угрожавшего бить русских»

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Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину в Москве, который вел себя агрессивно и угрожал пассажирам автобуса, сообщает НТВ.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой молодой человек вступил в словесный конфликт с попутчиками и матерится в их адрес. В частности, он допустил резкое высказывание: «Придет время, когда мы вас будем бить».

Мужчину удалось задержать на территории Калужской области. Его доставят в следственный отдел. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

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Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал выходку молодого человека и осудил его за попытку говорить от имени «дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления».

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