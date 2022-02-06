В Иркутске учитель материл и избивал детей на уроке

Проводится проверка после публикации ролика с участием учителя ОБЖ из Иркутска, который понимал руку на учеников, сообщает Лайф со ссылкой на прокуратуру Ленинского района.

Выяснилось, что видео было снято в прошлом году, однако власти заинтересовались инцидентом только сейчас.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина материться на детей, применяет против них физическую силу, дает им подзатыльники. Одного из пострадавших он взял за грудки, начал трясти и назвал «мелким пакостником».

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Преподавателя отстранили от работы на время расследования.