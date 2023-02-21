В филиале ППК «Роскадастр» по Рязанской области рассказали, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка) – это ошибка, допущенная при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых они были внесены в ЕГРН.

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит сведения об объектах недвижимости и их правообладателях, о границах административно-территориальных образований, зон и территорий.

Иногда, получив выписку об объекте недвижимости из ЕГРН, собственники замечают несоответствие сведений, содержащихся в ней и сведений в правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах.

Иногда встречаются ошибки в сведениях об адресе объекта, площади земельного участка или объекта капитального строительства, ошибочно может быть указан год завершения строительства или этажность объекта.

«Если в сведениях ЕГРН об объекте недвижимости закралась техническая ошибка, то данная ошибка может быть исправлена как по заявлению любого заинтересованного лица, так и органом регистрации прав по своей инициативе при ее выявлении», — отмечает начальник отдела нормализации баз данных филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области Ирина Коченова.

К заявлению возможно по собственной инициативе приложить документы, подтверждающие наличие технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые ранее в орган регистрации прав не представлялись.

Также техническая ошибка может быть исправлена на основании вступившего в законную силу решения суда об ее исправлении.

Срок исправления технической ошибки в ЕГРН – три рабочих дня со дня ее обнаружения или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки.

В случае обнаружения технической ошибки в сведениях ЕГРН заинтересованному лицу необходимо направить в орган регистрации права соответствующее заявление о ее исправлении через личный кабинет на портале государственных услуг Росреестра в электронном виде, через МФЦ либо в порядке выездного обслуживания заявителей в филиале «ППК «Роскадастр».

Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки и реестровой ошибки уведомит об этом правообладателя либо лиц, которые обращались за исправлением ошибки.

В случаях, если исправление технической ошибки в записях и реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправление производится только по решению суда.

Стоит отметить, что большое количество несоответствий в сведениях ЕГРН исправляется Управлением Росреестра совместно с филиалом ППК «Роскадастр» по Рязанской области посредством анализа имеющихся в распоряжении органа регистрации прав (либо полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия) информации и документов.

Повышение качества данных ЕГРН является одной из приоритетных задач, стоящих перед Управлением Росреестра и филиалом ППК «Роскадастр» по Рязанской области.

Напоминаем, что по вопросам состава пакета документов на исправление технической ошибки либо реестровой ошибки, а также по любым вопросам, связанным с оборотом недвижимости, специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области предоставляют на возмездной основе справочно-информационные и аналитические услуги.

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