В Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол

16 сентября 1931 года в Москве был основан Академический Центральный театр кукол при Центральном Доме художественного воспитания детей. С первого дня его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов. Ни скудность материальных средств, ни отсутствие собственной сценической площадки не помешали творческим экспериментам небольшого коллектива из 12 человек. Зрители ежегодно знакомились с двумя-тремя новыми постановками молодого театра.

Настоящей премьерой театра кукол 17 апреля 1932 года стал спектакль «Джим и Доллар» по пьесе, специально написанной для труппы А.Глобой. Так театр начал поиски своего репертуара, создавая оригинальные конструкции кукол и сценического оформления, свободно варьируя стилистику спектаклей – от агитационного спектакля до народной сказки. Все спектакли 1930-х годов ставились для детей. В 1940 году поставлен первый спектакль для взрослых – «Волшебная лампа Алладина», где впервые применены тростевые куклы.

Спектакли театра кукол восхищали зрителей живым артистизмом и новаторской изобретательностью. За несколько лет театр стал настолько популярным, что в 1937 году правительство решило предоставить в распоряжение труппы помещение в центре Москвы на площади Маяковского. Театр к тому времени не только пополнил свой штат, но и создал собственный музей, впоследствии ставший уникальной сокровищницей кукол.

Во время Великой Отечественной войны артисты театра выезжали в расположения армии и показывали солдатам «Фронтовую программу» из пародийных скетчей на политические темы. После войны театр продолжал работу в Москве, одновременно расширяя гастрольную деятельность.

В 1970 году Государственный Центральный театр кукол переехал в новое здание на Садовом кольце. Великолепные металлические часы, украшающие фасад, стали «визитной карточкой» театра.

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