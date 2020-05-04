Эдисон впервые показал фонограф

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Фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк (Нью-Джерси, США). Однажды у телеграфного повторителя он услышал звуки, похожие на неразборчивую речь.

Идея фонографа, машины, записывающей, неограниченное время сохраняющей и воспроизводящей человеческую речь и музыку, была совершенно новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость всего устройства составила 18 долларов. С помощью такой техники удалось записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек».

Прогнозируя практическое применение своего изобретения, Эдисон предполагал, что прибор будет использоваться для записи «последних желаний джентльменов на смертном одре».

Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражён открытием, что сказал: «Никогда я ещё не был так ошеломлён в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза».

В течении 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Около экспонатов наблюдалось, как писали газеты, «вавилонское столпотворение». Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду».

Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя.

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