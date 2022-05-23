В Екатеринбурге пьяный отец задавил во сне восьмимесячного сына

В Екатеринбурге пьяный 25-летний отец насмерть задавил во сне восьмимесячного сына, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент случился ночью 22 мая в многоквартирном доме на улице Рябинина.

По данным СМИ, мужчина выпил три литра пива и уснул на кровати рядом с малышом. Ночью отец обнаружил, что его сын не дышит. Прибывшие на место медики уже не смогли спасти мальчика.

По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

Известно, что семья не состоит на профилактическом учёте. Однако отца ребёнка судили за распространение наркотиков семь лет назад.