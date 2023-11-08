В Екатеринбурге молодоженов выгнали из отеля в первую брачную ночь

Молодоженов выгнали из пятизвездочного отеля Hyatt Regency в первую брачную ночь в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

Парочка сыграла свадьбу в середине октября. Еще в августе жених и невеста забронировали номер почти за 16 тысяч рублей. После торжества они приехали в отель, но молодоженов не смогли заселить из-за того, что у них с собой не оказалось паспортов.

«Юные леди администраторы сказали, что им нужен только оригинал документа, фото не принимается. Таковы правила», – отметила жена.

Девушка попросила заселить их и пообещала, что через 20 минут документы будут на месте, но ее уговоры не были услышаны.

После долгих споров охрана попросила гостей уехать домой, объяснив свое требование тем, что они были пьяны. Деньги за несостоявшийся отдых паре вскоре вернули. В Hyatt Regency воздержались от комментариев.