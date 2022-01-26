«В доме нашли кости»: задержаны родители бесследно исчезнувшей девочки под Новгородом

Возбуждено уголовное дело в отношении родителей в городе Холм в Новгородской области, которых обвиняют в убийстве годовалой девочки, пишет Лайф.

Ребенок считался пропавшим без вести после обращения взрослых в полицию. Однако накануне правоохранители обнаружили в печи в бане их дома фрагменты, похожие на человеческие кости. Вскоре мать девочки и ее сожителя задержали.

Кроме девочки у женщины семеро детей, их всех изъяли еще в декабре. Тогда она оставила всех со старшим 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Опека оставила ей младшего ребенка из-за малого возраста.

«Просто бестолковая и не справляется», – охарактеризовали мать в правоохранительных органах.

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На место прибыла оперативная группа, которой руководит заместитель главы регионального СК Николай Супрун.