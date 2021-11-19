В бюджете Рязанской области предусмотрят расходы на ремонт школ

В четверг, 18 ноября, в Рязанской областной Думе состоялись публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Они прошли в очно-дистанционном формате, участие в них приняли депутаты, представители органов исполнительной власти, региональных ведомств, общественных организаций.

В ходе публичных слушаний был рассмотрен вопрос финансирования сферы образования. В частности рязанцы заинтересовались, предусмотрена ли в главном финансовом документе регионе статья расходов на ремонт школ. Так, в ремонте нуждается рязанская школа №33: количество учащихся ежегодно возрастает, для них требуются современные и комфортные условия.

По словам министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольги Щетинкиной, в 2022 году начнёт работать федеральная программа по модернизации общего образования, которая подразумевает капремонт в учебных организациях. Регион присоединяется к реализации этой программы. Уже определена квота, в соответствии с которой Минобр ведёт отбор школ. Школа №33 вошла в перечень, ремонт там запланирован на следующий год.





Отметим, что проект областного бюджета предусматривает выделение 1 млрд руб на реализацию нацпроекта «Образование». Средства направят на завершение строительства школы в Кальном на 1100 мест, возведение нового учебного корпуса школы-интерната в Шацком районе и другие цели.

В целом же на реализацию 11 национальных проектов в Рязанской области на три года заложено более 36 млрд руб. В 2022 году на мероприятия по нацпроектам планируется направить около 14 млрд руб.