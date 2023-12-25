В 12 районах Рязанской области ведётся строительство жилья для переселения граждан

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Рязанской области осуществляется реализация двух федеральных проектов «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Министр строительного комплекса области Дмитрий Василевский рассказал, какие показатели достигнуты в этом плане.

Он отметил, что в этом году Минстроем России в рамках регионального проекта «Жилье. Рязанская область» установлен следующий показатель: по вводу жилья в целом по области — 787 тыс. кв. м.

«За 2023 год в области будет введено в эксплуатацию 787 тыс. кв. м жилья, в том числе 360 тыс. кв. м — в многоквартирных домах, 427 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство. Наш регион по обеспеченности жильем в среднем на одного жителя на протяжении трех лет находится в лидерах среди субъектов Российской Федерации. Значение показателя превысило 35,4 кв. м. В среднем по России на одного жителя приходится около 28,2 кв. м. Объём вводимого жилья на одного человека в прошлом году составил 0,742 кв. м. Это хорошие темпы, и они постоянно увеличиваются», — подчеркнул Дмитрий Василевский.

Второй значимый для региона проект — «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

«По нему планируется расселить 41,72 тыс. кв. м общей площади аварийного жилья, 2,3 тыс. граждан. В текущем году осуществляется строительство многоквартирных и блокированных домов площадью 22 тыс. кв. м в 12 районах», — рассказал министр строительного комплекса области.

Дмитрий Василевский обратил внимание, что особое внимание уделяется качеству строительства, чтобы новое жилье стало достойной заменой прежнему. Новые дома обеспечивают современными инженерными системами, удобным планированием и функциональными пространствами.

«Все установленные целевые показатели по федеральным проектам регионом будут обязательно выполнены», — заверил министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский.