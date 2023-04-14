Ученик уральской спецшколы рассказал, что там насилуют по «зоновским понятиям»

Адвокат Георгий Краснов привел E1.RU слова ученика спецшкол в Екатеринбурге, который рассказал, что там насилуют по «зоновским понятиям».

Ребенок сбежал из учреждения в марте. По его словам, их воспитывал мужчина около 70 лет. Он учил подопечных «кастам», ставил вопросы о том, чтобы «зачуханить» или «опустить».

«То есть совершить половой акт. В сентябре-октябре двое старших ребят так насиловали одного из мальчиков, заставляли заниматься оральным сексом после такого собрания. Пострадавший сейчас допрошен и все подтверждает», – отметил Краснов.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, одни подростки с подачи преподавателя насиловали других. Один из насильников, 15-летний парень, сейчас задержан, второй сбежал из спецшколы.

В учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. Директора отстранили от выполнения служебных обязанностей.