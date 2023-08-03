Убийцы тульского предпринимателя получили на двоих 42 года колонии

В Тульской области вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве предпринимателя, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

На скамье подсудимых находились мужчины 33, 19 лет, занимавшиеся подсобными работами в доме бизнесмена. По данным прокуратуры Тульской области — оба иностранные граждане.

4 июня 2022 года преступники решили завладеть деньгами потерпевшего. 52-летнего мужчину избили до смерти, затем досталось его 50-летней жене. Женщину грабители ещё и изнасиловали.

Угрожая ножом, налётчики заставили потерпевшую открыть сейф, забрали 4 миллиона рублей. Хозяйку связали, бросили в бассейн во дворе дома.

Женщина смогла выбраться из воды и вызвать полицию. Подозреваемых задержали в Москве и Ленинградской области.