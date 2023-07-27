Треть призывников в Рязанской области оказались негодными к срочной службе

Треть призывников в Рязанской области оказались негодными к военной службе по состоянию здоровья, заявил военком региона Олег Серкез.

В эфире программы «Вести. Рязань» Серкез рассказал, что в весенний призыв отправились служить 1300 человек. Большая часть — в Западный военный округ. Рязанцы служат в разных видах войск, в том числе, призывники попали в ВМФ.

Основная проблема — здоровье молодых людей. У призывников ухудшилось зрение, медики фиксируют нарушения состояния опорно-двигательного аппарата.

По мнению Серкеза, одна из причин ухудшения здоровья — увлечение молодёжи компьютерами.