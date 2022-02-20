Татьяна Легостаева опротестует увольнение из перинатального центра Рязани

Уволенная из Рязанского перинатального центра врач Татьяна Легостаева опротестует это решение. Об этом она сообщила корреспонденту издания «Видсбоку».

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Легостаева считает увольнение «за систематическое нарушение трудовой дисциплины без уважительной причины» незаконным, документ подписывать отказалась.

17 февраля корреспондент застал медика на рабочем месте — ей разрешили забрать из кабинета личные вещи.

— Я подумаю об этом завтра. Это мой принцип жизни. Я сильная женщина и я знаю, что ничего плохого…— сказала она журналистке.

Легостаева рассказала, что никогда не делила рожениц на бедных и богатых, помогала всем. В том числе наркоманкам, алкоголичкам.

— Я никогда ни одной пациентке не отказала, какая бы они ни была — богатая, бедная, вонючая, грязная, со вшами, наркоманка, алкоголичка, без сознания. Этих мне ещё больше было жалко, — рассказала врач.

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Легостаева призналась, что повышала голос на пациенток, но делала это, чтобы привести их в чувство, спасти ребёнка.

Ранее рязанка Вероника Инзина, у которой умер ребёнок, обвинила Легостаеву во врачебной ошибке.

в конце января в Перинатальном центре скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов, на проведении которых, по словам Инзиной, настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.