Татьяна Легостаева опротестует увольнение из перинатального центра Рязани

Уволенная из Рязанского перинатального центра врач Татьяна Легостаева опротестует это решение. Об этом она сообщила корреспонденту издания «Видсбоку».
Легостаева считает увольнение «за систематическое нарушение трудовой дисциплины без уважительной причины» незаконным, документ подписывать отказалась.
17 февраля корреспондент застал медика на рабочем месте — ей разрешили забрать из кабинета личные вещи.
Легостаева рассказала, что никогда не делила рожениц на бедных и богатых, помогала всем. В том числе наркоманкам, алкоголичкам.
Легостаева призналась, что повышала голос на пациенток, но делала это, чтобы привести их в чувство, спасти ребёнка.
Ранее рязанка Вероника Инзина, у которой умер ребёнок, обвинила Легостаеву во врачебной ошибке.
в конце января в Перинатальном центре скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов, на проведении которых, по словам Инзиной, настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.