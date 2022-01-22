Рязанка рассказала, как её ребёнок оказался в коме после родов в Перинатальном центре

Семейная пара из Рязани рассказала, как их ребёнок попал в кому после родов в Перинатальном центре. Историю публикует портал «ПроГород 62».

Роды девушки, по рекомендациям специалистов ЭКО и рязанских акушеров, должны были пройти методом кесарева сечения. Операцию назначили на 2 декабря 2021 года. Однако в ночь перед процедурой у рязанки отошли воды, к ней подошли дежурные врачи.

«Появилась заведующая отделением. Говорю ей, что готовилась к операции, ничего не ела, поэтому можно делать операцию. Но поведение заведующей резко изменилось. Она грубовато меня осмотрела, и говорит, что операции не будет, говорит — будешь рожать сама!», — рассказала изданию девушка.

Рязанку отправили в родильный зал. По её словам, она пыталась доказать, что по медицинским показаниям ей фактически запрещены естественные роды, однако никакие аргументы не помогли.

«Я стала плакать и просить сделать мне кесарево, говорю, хотя бы платно давайте, по контракту, но заведующая отвечала со смехом, что у меня все хорошо»

«Было уже около 12:00 2 декабря. Подготовка к родам шла тяжело. Врачи говорили, что нужно тужиться, чтобы головка плода опустилась. Но все шло не так, ребенок будто отказывался выходить. В какой-то момент, при мониторинге состояния плода, врачи переполошились — упала частота сердцебиения. Потом сердцебиение совсем остановилось. Я им кричу, я же говорила, говорила! Все в шоке, врач психует, акушерка плачет», — говорит она.

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После окончания процедуры ребёнка положили девушке на грудь, однако он не дышал, и вскоре его унесли в реанимацию. Сейчас малыш находится в глубокой коме, у него серьёзно повреждён головной мозг.

Как пишет СМИ, в настоящее время рязанцы готовятся к возбуждению уголовного дела.