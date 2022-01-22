Рязанка рассказала, как её ребёнок оказался в коме после родов в Перинатальном центре

Семейная пара из Рязани рассказала, как их ребёнок попал в кому после родов в Перинатальном центре. Историю публикует портал «ПроГород 62».
Роды девушки, по рекомендациям специалистов ЭКО и рязанских акушеров, должны были пройти методом кесарева сечения. Операцию назначили на 2 декабря 2021 года. Однако в ночь перед процедурой у рязанки отошли воды, к ней подошли дежурные врачи.
Рязанку отправили в родильный зал. По её словам, она пыталась доказать, что по медицинским показаниям ей фактически запрещены естественные роды, однако никакие аргументы не помогли.
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После окончания процедуры ребёнка положили девушке на грудь, однако он не дышал, и вскоре его унесли в реанимацию. Сейчас малыш находится в глубокой коме, у него серьёзно повреждён головной мозг.
Как пишет СМИ, в настоящее время рязанцы готовятся к возбуждению уголовного дела.
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