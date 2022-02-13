Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Рязани

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что возьмет на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Перинатальном центре Рязани, напишет запрос в следственные органы. Об этом сообщает Daily Storm.

Напомним, о смерти сына рассказала рязанка Вероника Инзина. По её словам, в гибели младенца виноваты медики, допустившие ошибки.

Ранее Вероника опубликовала пост, в котором просит откликнуться родителей, пострадавших от действий медиков.

Реклама

Ссылки по теме:

Мать скончавшегося в рязанском Перинатальном центре малыша прокомментировала уход главврача

Рязанка, сын которой умер в Перинатальном центре, рассказала о его реанимации

Мать ребёнка, скончавшегося в Перинатальном центре Рязани, рассказала о последних днях его жизни