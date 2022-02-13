Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Рязани

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что возьмет на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Перинатальном центре Рязани, напишет запрос в следственные органы. Об этом сообщает Daily Storm.
Напомним, о смерти сына рассказала рязанка Вероника Инзина. По её словам, в гибели младенца виноваты медики, допустившие ошибки.
Ранее Вероника опубликовала пост, в котором просит откликнуться родителей, пострадавших от действий медиков.
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