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Воскресенье, 13 февраля, 2022

Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Рязани

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Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Рязани

7info
Фото: @inzina_veronika
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Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что возьмет на контроль ситуацию со смертью ребёнка в Перинатальном центре Рязани, напишет запрос в следственные органы. Об этом сообщает Daily Storm.

Напомним, о смерти сына рассказала рязанка Вероника Инзина. По её словам, в гибели младенца виноваты медики, допустившие ошибки. 

Ранее Вероника опубликовала пост, в котором просит откликнуться родителей, пострадавших от действий медиков.

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