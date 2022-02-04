Мать ребёнка, скончавшегося в Перинатальном центре Рязани, рассказала о последних днях его жизни

Жительница Рязани Вероника Инзина рассказала в своём Instagram-аккаунте о последних днях жизни её ребёнка, который скончался после комы в Перинатальном центре.

Как пишет рязанка, она с мужем ходила к сыну по 2 раза в день.

«Кормили его через зонд, меняли подгузники, мазали все тело кремом. В общем, приласкать его успели, даже несколько раз держали его на руках (с ивл и с множеством капельниц это было проблематично, но спасибо медсёстрам и врачам за помощь)», — пишет она.

Вероника отметила, что состояние малыша было стабильно тяжёлым. Однако, по её словам, «боли он не чувствовал».

«Я начала интересоваться у врачей (не только Рязанских), сколько примерно такие детки живут (в таком состоянии). Мне говорили все по-разному: от месяца до года были случаи. И это самое тяжёлое, наверное, в жизни: приходить к своему ребёнку и знать, что он скоро умрет», — говорится в посте.

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20 января малышу присвоили паллиативный статус — только поддержка жизни. Его готовили к переводу в детскую больницу, но 21 января состояние резко ухудшилось, стали отказывать почки, затем — сердце. Ребёнок скончался 22 января.